Il Chelsea vuole la Champions: un percorso logorante in Premier League che potrebbe influenzare la finale di Conference

Il Real Betis è tutt'altro che uno scoglio semplice da superare, ma qualora la Fiorentina ci riuscisse è molto probabile che in finale affronterebbe il Chelsea. S'è parlato tanto di questa ipotesi, del fatto che gli inglesi sono una squadra formidabile che non a caso, finora, ha stradominato la competizione.

Obiettivo Champions League

Un fattore che potrebbe giovare a favore della Fiorentina, qualora fosse davvero finale per il terzo anno consecutivo, è il percorso in campionato del Chelsea. La squadra di Maresca ieri ha vinto con il Fulham, rilanciandosi in chiave Champions League (ricordiamo che la Premier ha cinque posti disponibili). Dovesse lottare fino all'ultimo per la qualificazione all'Europa che conta, il Chelsea potrebbe lasciare per strada qualche energia in più anche se - ovviamente - di certo non snobberebbe quella che comunque sarebbe una finale europea, seppur “solo” di Conference League.