La probabile formazione della Fiorentina: Italiano testa Bonaventura. Tornano dal primo minuto Biraghi, Belotti e altri titolari

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Napoli, nell'anticipo ella 37esima giornata di Serie A che mette in palio l'ottavo e la qualificazione in Conference League.

Tornano i titolari

Italiano punta a dare continuità a più titolari possibile in vista di Atene, a partire da Terracciano in porta. Davanti a lui torna a sinistra capitan Biraghi, con Ranieri e Martinez Quarta centrali e Dodò a destra. In mediana continuità ad Arthur, affiancato da Bonaventura per testarne il minutaggio. Nico Gonzalez, Beltran e Kouame agiranno dietro il rientrante Belotti.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All. Vincenzo Italiano