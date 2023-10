La Gazzetta dello Sport: Biraghi è già pronto per ritornare in campo

A pagina 27 de La Gazzetta dello Sport apertura riservata a Gonzalez. Leggiamo il titolo: "Nico spinge la Viola". E ancora: "Comanda Gonzalez Fiorentina d’assalto con il Ferencvaros". Sommario: "L’argentino vola: 6 gol per una partenza top La squadra di Stankovic ha 10 vittorie di fila".

Articolo che inizia così: "Robe da numero 10. A Firenze, sanno come si fanno le cose. E il numero “Diez” dell’attualità di una Viola che segna come pochi in Europa è vestita da lui, Nico, Nico Gonzalez, l’uomo che ha appena rinnovato il contratto, che ha giurato fedeltà e amore alla Viola e che forse anche per questo non è mai partito così a razzo in stagione".

Presente anche: "Biraghi è pronto per tornare subito in campo stasera?".