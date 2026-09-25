Fiorini: "Inevitabile per Vanoli non dare giorni liberi dopo il cambio allenatore. Il suo gioco richiede..."

Il preparatore atletico Stefano Fiorini, preparatore atletico, ha parlato di questa inusuale sosta nazionali e delle ripercussioni che può avere sulle squadre, intervenendo anche sul cambio di panchina in casa Fiorentina.

Sulla sosta

“Questa è una sosta inedita, ma anche una sfida interessante per tutti i colleghi, perché ognuno darà delle risposte diverse. C'è chi ha dato una settimana di vacanza e chi ha preferito non interrompere la quotidianità, come la Roma e la Fiorentina”.

Sulla Fiorentina

“A me è piaciuta molto l'idea del Como e dell'Inter di lasciare liberi una settimana i calciatori, con programmi personalizzati. Poi ci sono situazioni particolari: Fiorentina e Bologna, che hanno cambiato allenatore, logicamente non possono fare la scelta di fermare gli allenamenti per una settimana. Quando si cambia allenatore chiaramente cambia anche parte dello staff: il lavoro varia a seconda degli allenatori, uno come Vanoli, per esempio, richiede prestazioni più dispendiose dal punto di vista fisico. Avranno analizzato i calciatori rimasti e si saranno parametrati in base a chi è rimasto”.