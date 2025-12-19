La Nazione: Ennesima figuraccia, Fiorentina non pervenuta
Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si parla inevitabilmente dell'ennesima sconfitta della Fiorentina contro il Losanna.
In prima pagina
In apertura di legge: “Non pervenuti, vincono loro. Alto KO, viola comunque ai playoff. Restano solo i tifosi".
Pagina 2 e 3
A pagina 2 in alto: “Nebbia fitta, ennesima figuraccia. Viola senz'anima, vince il Losanna. Avanti in coppa soltanto ai playoff”. A pagina 3 le pagelle e l'opinione dei giornalisti.
Pagina 4 e 5
A pagina 4: “L'amarezza di Vanoli. ”Chi non ci sta lasci. Ora stravolgerò tutto". A pagina 5: “Idee e nomi: è già mercato. Nuovo dirigente, 3 profili. Dodo, Gud e gli altri rebus”.
