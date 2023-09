Ore di paura nel mondo del calcio: giocatore del Nizza minaccia il suicidio, ma alla fine viene salvato

Paura e tensione hanno scosso il mondo del calcio nelle ultime ore. Il centrocampista del Nizza Alexis Beka Beka, 21 anni, ha infatti minacciato di buttarsi da un viadotto dell'autostrada. Sul posto sono accorsi pompieri, poliziotti e uno psicologo, per convincere il giovane a non compiere il gesto estremo.

Secondo quanto raccolto da vari media francesi, Beka Beka stava attraversando un momento di crisi dovuto a una delusione sentimentale. In questi minuti si apprende che il giocatore è stato convinto a scendere dal viadotto, e poi portato in salvo dai pompieri. Tanta paura, ma per fortuna un lieto fine per quello che sarebbe potuto essere un evento davvero drammatico.