"La Fiorentina giocava in 12: undici fantastici in campo + Bove. C'è da essere orgogliosi di questa squadra"

Il Corriere dello Sport -Stadio esala la vittoria netta della Fiorentina al Franchi contro l'Inter campione d'Italia. “La squadra di Palladino ieri sera giocava in 12: con undici calciatori fantastici in campo e Bove in panchina ad incitarli”.

“Un fluido magico”

“Un fluido magico che non si poteva interrompere e che ha portato al roboante 3-0, la sconfitta più pesante da 6 anni a questa parte per l'Inter di Simone Inzaghi che si lecca le ferite in vista di lunedì prossimo, quando a San Siro andrà in scena la rivincita”, prosegue il Corriere.

E adesso l'obiettivo…

Palladino indovina la partita perfetta: il 4-4-1-1 con due terzini come esterni alti ha ripagato alla grande. Era sorprendente la facilità con la quale l’Inter si disuniva senza palla, forse perché troppo protesa in avanti per ottimizzare il predominio, alla fine arrivato al 71,8%. "C’è da essere orgogliosi di questa squadra", conclude il CdS: a questo punto a febbraio la Champions League può diventare un obiettivo.