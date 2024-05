Antognoni: "Felice che la Federazione abbia pensato a me per ricoprire un ruolo importante con l'Under21. Con Spalletti..."

Giancarlo Antognoni ha parlato durante l'evento organizzato per i suoi 70 anni e per quelli dell'altro ex viola Roggi. Queste le sue parole: “Ho accettato molto volentieri la proposta della FIGC di fare il capo delegazione della Nazionale U21. Sono contento abbiano pensato a me”.

E ancora: "L'Italia non parte mai favorita, ma con l'arrivo di Spalletti si sono visti miglioramenti notevoli e questo è di buon auspicio per gli Europei. La chiamata di Spalletti di noi dieci storici azzurri durante il ritiro degli azzurri (Antognoni, Baggio, Totti e Del Piero)? Io ho aderito, spero si farà. Un nuovo dieci oggi? Il calcio ora è cambiato molto".