"Fiorentina, così vai in Sere B. Lascia perdere la Conference League e mettiti l'elmetto"

Il giornalista ed ex giocatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio della situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Lecce e il vicino addio di Pioli alla società viola.

Così si va in B

“Sorprende la situazione. Una presa di coscienza c'è stata, con l'interruzione del rapporto con Pradè. Firenze comunque merita altro. E' peggiorata e ieri c'è stato il culmine di questa situazione irrimediabile. E' una squadra allo sbando, così vai in B. E non lo pensavo prima di Lecce”.

Serve coraggio

"Bisogna stare molto attenti e di avere il coraggio di cambiare rotta. Devi metterti l'elmetto da qui alla fine. E lasciar perdere la Conference. Serve uno che sa come salvare le squadre. Sono segnali di un'anarchia generalizzata, non so se Vanoli è l'uomo giusto".