Corriere Fiorentino: Comuzzo dice no!
Una pagina sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.
Pagina 9
Grande spazio dato alle manovre di mercato: “Comuzzo dice no”. E ancora: "Il difensore rifiuta la ricca dell'Al-Hilal, su di lui c'è però c'è anche il Milan. Prosegue la corte a Nicolussi Caviglia e Lindelof. Pioli: “Va alzato il livello”.
C'è il Polissya
Sul match di stasera: “Arriva il Polissya, i viola si affidano a Dzeko "Guai dare per scontata la qualificazione”. E ancora: “A Reggio Emilia senza Kean squalificato: con Edin c’è Fazzini, venduti 5 mila biglietti”.
