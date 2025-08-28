​​
header logo

Corriere Fiorentino: Comuzzo dice no!

Redazione /
Corriere Fiorentino

Una pagina sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino

Pagina 9 

Grande spazio dato alle manovre di mercato: “Comuzzo dice no”. E ancora: "Il difensore rifiuta la ricca dell'Al-Hilal, su di lui c'è però c'è anche il Milan. Prosegue la corte a Nicolussi Caviglia e Lindelof. Pioli: “Va alzato il livello”. 

C'è il Polissya

Sul match di stasera: “Arriva il Polissya, i viola si affidano a Dzeko "Guai dare per scontata la qualificazione”. E ancora: “A Reggio Emilia senza Kean squalificato: con Edin c’è Fazzini, venduti 5 mila biglietti”. 

Notizie correlate
💬 Commenti