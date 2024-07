Andrea Santoni, giornalista, ha commentato a Radio Bruno il mercato in casa Fiorentina, che recentemente ha sostituito Milenkovic con Pongracic. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Milenkovic aveva già dato il meglio di sé”

“La Fiorentina sta passando una rivoluzione in questo momento. Milenkovic il meglio di sé l'aveva già dato, l'ultima non è stata una stagione indimenticabile. Pongracic è interessante, però deve dimostrare il suo valore in una piazza complicata come Firenze”.

“Palladino non è Conte, ma è ha grande ambizione”

“Palladino è molto ambizioso e ricercato. Un mese prima dell'inizio del campionato è sempre un tempo biblico, per chi conosce come funziona il mercato estivo. Palladino non sarà Conte, ma ha idee chiare”.

“Kean, non fare come Nzola”

"Kean arriva a Firenze da annate non brillanti, ma speriamo che possa fare bene, e non ripetere lo scorso anno di Nzola. Milenkovic era uno degli zoccoli duri della rosa e adesso ne sono rimasti veramente pochi".