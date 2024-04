Italiano: "Il passaggio del turno dedicato alla famiglia di Barone. Abbiamo gestito al meglio i 180 minuti, temevo tantissimo..."

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, su Sky ha detto dopo la vittoria della sua squadra: "Era l'obiettivo che avevamo, abbiamo gestito benissimo il doppio confronto. Abbiamo creato tutto quello che potevamo creare e per certi versi credevo fosse stregata anche questa partita. Per il secondo anno consecutivo siamo in semifinale e proveremo ad andare in finale".

Poi: "Abbiamo preparato andata e ritorno in due modi diversi. Temevo tantissimo il Plzen in casa loro e invece siamo stati bravi a non subire gol. Ho visto i ragazzi felici, contentissimi e questo risultato ci ripaga di quello che abbiamo sofferto. Un passaggio del turno che dedichiamo alla famiglia Barone che era presente allo stadio".

Su Belotti: “Mi dispiace per Andrea. Era in dubbio, perché ha avuto un problema al quadricipite. Ha stretto i detti e ha fatto quello che ha sempre fatto fin dal suo arrivo: ha lottato, senza però trovare il gol perché ha trovato davanti anche un portiere che ha preso tutto quello che poteva prendere. Gonzalez si è sbloccato e speriamo che ci dia una mano decisiva”.