Allegri non si fida dei due ultimi arrivati: pronto il cambio di modulo contro la Fiorentina

Le condizioni precarie di Estupinan e Saelemaekers, i due esterni titolari del Milan che dovrebbero saltare la sfida contro la Fiorentina per infortunio, avevano aperto a uno scenario dove Allegri avrebbe scelto Bartesaghi e Athekame al loro posto, giocatori con poca esperienza alle spalle.

Allegri pensa a coprirsi

Invece, da Milanello filtra un possibile cambio di modulo proprio per ovviare alle carenze nei reparti colpiti: in particolar modo, sarebbe Athekame che non convince appieno. Ecco perché, invece della solita difesa a 3, contro la Fiorentina Allegri potrebbe tornare a 4, schierando Tomori (che è un centrale di difesa) sull'out di destra con Bartesaghi a sinistra.

La chiave della partita?

Ad ogni modo, a prescindere dalle contromisure prese dai rossoneri, si ripresenta il tema già discusso nei giorni scorsi: l'attaccare il Milan per vie laterali potrebbe essere la chiave di volta del match di domenica 19.