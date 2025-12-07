​​

Almeno la Fiorentina Femminile vince e vola al secondo posto in classifica con la Juventus

Redazione /
Iris Omarsdottir
Iris Omarsdottir esulta dopo una rete

Vittoria per la Fiorentina Femminile, che questo pomeriggio ha battuto la Ternana di misura, per 1-0. Paura nel finale per la squadra viola. 

La partita

Nella prima frazione è Omarsdottir a portare in vantaggio la squadra viola dopo appena due minuti di gioco. Partita mai blindata dalle viola, che nel primo minuto di un lungo recupero subiscono un rigore contro. Pirone però sbaglia. Finisce 1-0. 

Secondo posto

La Fiorentina raggiunge la Juventus al secondo posto (14 punti), solo alle spalle della Roma capolista (che rimane a +5 sulle inseguitrici). 

