Una ripresa complicatissima ma senza i due castigatori viola dell'ultimo match al Franchi

Sarà già un bello snodo quello di sabato prossimo al Franchi per la Fiorentina di Pioli, il primo forse di una certa attendibilità perché disputato a mercato ormai chiuso da diversi giorni e con la necessità che inizia a diventare stringente, di fare punti. Di fronte però ci sarà il Napoli campione d'Italia, la peggiore possibile delle avversarie ma se non altro, rispetto all'anno scorso, mancheranno i due castigatori di quel pesante 0-3 di inizio gennaio.

Da una parte Neres, che aveva sbloccato il match ma è ancora out e non recuperabile per sabato, e dall'altra Lukaku, che aveva trasformato il rigore dello 0-2. Mancherà se non altro anche Mati Moreno, il doppio regalo in occasione del penalty fu il suo: nonostante ci fosse chi nei primi 45 minuti ci avesse già intravisto Passarella, per ora l'ex Belgrano non trova spazio neanche al Levante in Liga.