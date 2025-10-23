Pioli: "Abbiamo puntato ad essere una squadra feroce. In questo momento non ci possiamo permettere più di due giocatori offensivi"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto a Sky Sport dopo la partita contro il Rapid Vienna: “Faccio prima di tutto un in bocca a Vincenzo Italiano che si deve rimettere. Oggi abbiamo puntato ad essere una squadra feroce, abbiamo avuto le risposte giuste e la partita è stata interpretata bene. La prossima volta faremo un altro passo in più”.

Sulle gerarchie di squadra

Pioli dichiara: "Sulle gerarchie di squadra: "Dipende da loro, se quelli che sono sotto superano gli altri giocano loro. Ho avuto buone risposte. Abbiamo incontrato buoni avversari in Conference League, certo sempre inferiori al livello del campionato italiano".

Su giocare a due punte

Sul giocare a due punte: "Lo so, ma in questo momento non ci possiamo permettere più di due giocatori offensivi. Dipende dagli equilibri della squadra, ma potremo anche arrivare a giocare a tre. Ma ora no. Dzeko è un ragazzo intelligente e un giocatore forte, deve farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Capisco poi che in tanti vogliono giocare di più".

Devo alzare il livello

E aggiunge: "Il mio compito è alzare il livello, ho creato tante attese e l'inizio così difficile ha complicato un po' tutto. Contro il Milan abbiamo preso gol in dieci, e lì non c'è stato lo scatto in cui potevamo fare di più, invece abbiamo concesso a loro di riprendere la fiducia. Sono sempre stato dell'idea stare attenti alla parte psicologica è importante per un allenatore".