Il giornalista Carlo Pellegatti, alla vigilia di Milan-Fiorentina, ha parlato della possibilità dell'esordio del giovanissimo Francesco Camarda proprio contro la Viola. Ecco le sue parole a Radio Rossonera: “Predestinato è una parola che non sopporto per descriverlo. Ha talento e può sfondare, ma non sappiamo dove arriverà. Se il Milan sarà disperato a metà partita contro la Fiorentina, allora entrerà in quanto unica punta. Se invece vincerà 2-0 dopo un quarto d'ora, gli possono concedere una passerella”.

Sul centrocampo del Milan: “Contro la Viola spazio a Reijnders, Pobega e Musah con l'olandese vertice basso. Gli altri, Loftus-Cheek e Krunic, riposano in vista del Dortmund”.