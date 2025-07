Sul Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina: “Bernabè, accordo” e “Si è promesso alla Fiorentina: il Parma lotta”. A pagina 20: “Il piano Piccoli se Kean se ne va”, in taglio basso: “Cedere Beltran per sbloccare l'affare Seba Esposito”. A pagina 21: “Bernabè ha detto sì, ora manca il Parma”.