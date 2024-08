Da Napoli: "La Fiorentina ha proposto Parisi come pedina di scambio per Folorunsho. Ecco la risposta del club partenopeo"

Una notizia di mercato importante quella che rivela l'importante quotidiano partenopeo Il Mattino. L'interesse della Fiorentina per Folorunsho è ancora vivo e la società viola vorrebbe convincere il Napoli a cederlo mettendo sul piatto qualche pedina di scambio.

Questo quanto scrive il quotidiano: “E intanto non decolla lo scambio con la Fiorentina tra Folorunsho e Amrabat e dunque il centrocampista azzurro torna di nuovo nel mirino della Lazio. Al Napoli è stato offerto dai viola, come pedina di scambio, Parisi. Ma anche in questo caso, la risposta del ds Manna è che Folorunsho va via solo per 14 milioni di euro”.