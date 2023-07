Corriere dello Sport-Stadio: Avanza Vera

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Avanza Vera”. Sottotitolo: “Centrocampo: la Viola lavora sull’argentino del Corinthians”. Sommario: “Mediano-regista, 23 anni, costa dodici milioni: è stato seguito da Burdisso e potrebbe diventare l’erede di Amrabat Altri contatti per Montipò”. Sempre in prima il commento del direttore del giornale intitolato: “Rocco ha dato una casa alla Fiorentina”.

A pagina 24 apertura per: “Fiorentina È una pista tutta Vera Piace il playmaker del Corinthians già visionato da Burdisso a marzo Un’operazione da 12 milioni di euro”. Di spalla un editoriale: “Per la Viola una crescita senza fine". In taglio basso: "Parisi, minuti contati”.

A pagina 25 invece leggiamo: “Benvenuti al Viola Park Sabiri: ”Qui sono al top". E ancora: “Spero di giocare con Amrabat”. Commisso: “Ho fiducia nel futuro” E Barone arriva con l’ape viola".