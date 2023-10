Mai banali le parole dell'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo, che tocca vari tasti a Lady Radio sull'attualità di casa Fiorentina, ma non solo. Ha parlato così l'ex centravanti gigliato: “Kayode non ha bisogno di tanti consigli, gioca con grande personalità dimostrando di meritare il posto nonostante la giovane età. Poi più avanti si capirà come gestirlo al meglio, ma è veramente una gran scoperta e credo anche Spalletti sia lì a guardare, lui così come Parisi. Sul rigore causato a Napoli da Terracciano per me il portiere viola aveva lo spazio per accorciare ed ha sbagliato anche lui, aveva la visione completa e doveva gestire la situazione”.

“Ikone ha dato copertura quando ce n'è stata la necessità, sembrava ritrovato e in partita, sapendo bene cosa fare. Penso stia meritando la titolarità in viola. Uscire dalla Conference in maniera indolore per me non sarebbe un gran danno. Credo che queste competizioni ti tolgano un sacco di energia, vedi i due punti persi col Lecce. Io giocherei questo torneo sprecando il minimo di energie, se poi avanzo per inerzia per debolezza degli avversari d'accordo, ma non sprecherei neanche un titolare nella competizione”.

E ancora: “Quarta è un pericolo nell'area viola e l'ha dimostrato rischiando di commettere un fallo da rigore su Osimhen, quando va in avanti è una sorpresa positiva. Ha grande tempismo però nei sedici metri avversari, da attaccante, ha fatto una rovesciata degna di una punta, nella propria area però diventa meno forte”.