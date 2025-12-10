La situazione della Fiorentina è particolarmente enigmatica. Tanti si sono chiesti da dove partissero tutte queste complicazioni. Prova a dare una spiegazione il dirigente Giorgio Perinetti, a Tuttomercatoweb.com.

“Se parti per altri obiettivi e finisci in zona salvezza, è più difficile”

“Ci sono stati e ci sono tanti esempi di squadre che partono per alcuni determinati obiettivi e che poi si trovano a lottare per la salvezza. A quel punto diventa tutto più difficile. Serve una vera unità d'intenti per uscire da questa situazione, che è molto complicata”.

“La Fiorentina può recuperare, ma servono altri valori”

Cosa significa? “Significa umiltà, sacrificio. Se non c'è questo, è tutto difficile. I numeri nel calcio sono fallaci nel breve periodo, mentre nel lungo purtroppo molto significativi. La Fiorentina, comunque, ha un ottimo potenziale tecnico e può ancora recuperare, ma serve mettersi sotto in maniera diversa”.