Thiago Motta mette a punto gli ultimi dettagli prima di sfidare la Fiorentina al Franchi. La sua Juventus dovrebbe schierarsi in campo con il classico 4-2-3-1, con Gatti-Kalulu scelti come coppia centrale. Weah e Cambiaso saranno i terzini. Lucatelli e Thuram in mediana, mentre Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz saranno alle spalle di Kolo Muani. Concieçao, Savona e Vlahovic pronti alla staffetta a partita in corso.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani