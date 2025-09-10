FOTO - Gudmundsson è tornato! L'islandese subito a lavoro in palestra per recuperare dall'infortunio
Chi si rivede al Viola Park: Albert Gumdundsson è tornato! Il calciatore della Fiorentina, dopo l'infortunio rimediato con l'Islanda contro l'Azerbaijan, ha lasciato il ritiro della Nazionale ed è al Viola Park.
Gud is back: subito a lavoro per recuperare
Il numero 10 viola ha rimediato una “sollecitazione a carico del legamento peroneo/astragalico anteriore”, come comunicato dal club viola. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno alle due settimane. Intanto, Gudmundsson viene immortalato in palestra a svolgere lavoro individuale per ripristinare le sue condizioni quanto prima.
