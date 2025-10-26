Galloppa: "Ai punti l'avremmo stravinta, ma abbiamo regalato due gol. Tante palle-gol, ma se non trasformi le occasioni..."

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della club gigliato al termine della partita fra i suoi ragazzi e l'Atalanta, terminata 2-2 e con tanti rimpianti per la squadra viola.

Tante occasioni viola

“Ci è mancato il gol - Dice il tecnico - abbiamo creato tantissimo. E' stata una grandissima partita, ma se non trasformi le occasioni non vinci. Peccato perché i loro gol glieli abbiamo regalati noi, concedendo il rigore e un occasione facile. Ai punti l'avremmo stravinta la partita, ci teniamo il rammarico e lo mettiamo in campo contro il Parma”.

La possibile stanchezza dopo la Coppa

L'allenatore continua poi ritornando sulla partita di Youth League: “Stanchezza per la partita contro il Legia? Non penso abbia influito, anche perché abbiamo fatto dei cambi. il secondo tempo lo dimostra, abbiamo finito in spinta creando tanto”.