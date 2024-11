Il retroscena su Richardson: Firenze preferita rispetto a Londra e un ruolo cruciale... giocato da Palladino

Amir Richardson attualmente è ai box per infortunio, a causa di una lesione muscolare che lo ha fermato prima dell'ultima sosta per le nazionali. Il portale franco-marocchino Hespress approfitta di questo momento per raccontare un retroscena della scorsa estate.

Richardson ha preferito la Fiorentina al Tottenham

Il centrocampista marocchino aveva ricevuto due offerte dalla Premier League, ciascuna dal valore di 8 milioni di euro per il Reims, ma ha preferito unirsi alla Serie A e alla Fiorentina. Il giocatore era stato avvicinato dall'Everton e dal Tottenham dopo le sue impressionanti prestazioni con la nazionale durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

E' stato Palladino a convincerlo

L'Everton aveva avviato le trattative con l'agente di Richardson, ma contatti erano stati stabiliti anche dall'Ajax e dal Fenerbahçe. La Fiorentina è però riuscita a vincere la concorrenza grazie all'interessamento personale del suo allenatore, Raffaele Palladino, che ha avuto una videochiamata con il giocatore per presentare il progetto del club. Convinto, Richardson ha poi firmato un contratto fino all'estate del 2029.