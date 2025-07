La situazione da centrocampo in su per la Fiorentina rischia di diventare piuttosto caotica con i vari rientri dai prestiti: un vero e proprio esercito di epurati che secondo Repubblica ha due sole eccezioni. Si tratta di Sottil e Barak, gli unici ad aver qualche possibilità di convincere Pioli a tenerli in gruppo dopo il ritiro al Viola Park. Incerti però lo sono anche alcuni di coloro che hanno chiuso la stagione: Richardson e Ndour, in particolare quest'ultimo, che ha trovato meno spazio e dato meno segnali del compagno. L'arrivo di Fazzini e quelli che si prospettano ancora nel reparto potrebbero togliere ulteriori minuti.