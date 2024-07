Dopo l'ex viola Pioli, salta anche l'obiettivo della Fiorentina Theate per l'Al-Ittihad. E c'entra sempre Benzema

Se la storia che ha portato l'allenatore ex Fiorentina Stefano Pioli a vedersi sbriciolare l'accordo con l'Al-Ittihad ha dell'incredibile, non è da meno quella dell'obiettivo di mercato viola Arthur Theate. Il belga non andrà in Arabia Saudita e, anche in questo caso, c'entra Karim Benzema.

Benzema dice no a Theate

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Benzema ha chiesto alla società di non tesserare Theate, col favore da parte del club. La speranza del pallone d'oro era trovare un accordo con Nacho, poi finito all'Al-Qadisiya.