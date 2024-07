Pioli in Arabia, salta tutto. All'arrivo del tecnico ex Fiorentina si è opposto… un Pallone d'Oro

Il tecnico ex Fiorentina Stefano Pioli è stato vicinissimo a diventare il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad. Un'esperienza in Arabia Saudita, tuttavia, sembra molto più complicata delle prospettive. L'accordo, infatti, sta per saltare.

Pioli non va in Arabia: c'entra Benzema

Sportmediaset riporta l'improvviso dietrofront del club arabo sulla posizione di Pioli. C'è lo zampino di un Pallone d'Oro come Karim Benzema. Il francese si sarebbe fortemente opposto all'arrivo dell'ex Fiorentina e Milan, insistendo per Galtier.