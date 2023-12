Nico & Jack, ovvero metà produzione offensiva viola. Ma solo Mourinho ha pescato più risorse sotto porta

Non è un mistero che gran parte delle fortune viola si ricolleghino alla coppia Gonzalez-Bonaventura: i due insieme hanno segnato 12 gol dei 23 totali della Fiorentina in campionato. Nell'analisi de La Gazzetta dello Sport c'è il confronto con la Roma, unica in Serie A a mandare a rete più uomini diversi: 12 contro gli 11 viola. I giallorossi hanno i corrispettivi nella coppia Lukaku-Dybala (6 e 4 gol), per un totale di reti di 27. Il conforto di Italiano per il momento arriva più dalla molteplicità di risorse pescate sotto porta che dai numeri degli attaccanti.