Una mattinata delicatissima per Gonzalez: il test decisivo che tiene Italiano col fiato sospeso

Quelle con Salernitana e Parma sembravano assenze di rotazione, precauzionali, nell'ottica del solito tour de force viola e invece si è scoperto che le condizioni di Nico Gonzalez non erano così rassicuranti, a causa di un risentimento muscolare. Decisivo, in negativo, lo sforzo per rimontare il Genk una decina di giorni fa: l'argentino ha alternato lavoro individuale e collettivo in gruppo, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio. In mattinata il test decisivo per capire se potrà essere della partita, inutile sottolineare il fiato sospeso di Italiano in vista di un match cruciale come quello con la Roma.

