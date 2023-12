Le critiche a Yerry Mina arrivano anche in Colombia. E riaffiorano i dubbi dei tifosi: "Ma perché gioca in Nazionale?"

La Fiorentina, con grande fatica, è riuscita ad accedere ai quarti di finale di Coppa Italia nella folle gara contro il Parma. Tra i protagonisti, in negativo, spicca Yerry Mina, responsabile di errori in molteplici situazioni difensive. Lo riporta anche AS Colombia in un lungo articolo.

In patria, riaffiorano numerose le perplessità dei tifosi. “Ma perché continuano a chiamarlo in Nazionale? Dopo i Mondiali non doveva più giocare con la Colombia”, questi i commenti principali degli utenti. Dubbi già molto pressanti dopo la prima convocazione da calciatore viola, a settembre, e che continuano a far storcere il naso.