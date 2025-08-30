Non è iniziata al meglio l'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio: il primo impegno in trasferta a Como si è concluso con una sconfitta per 0-2 ed una prestazione insufficiente dei suoi. Oggi, in conferenza stampa, l'allenatore toscano è tornato sulla partita di domenica scorsa.

"Abbiamo avuto statistiche da Serie C a Como, tra efficienza e percentuale di passaggi riusciti. Il Como forse è superiore a noi tecnicamente, ma a livello di atteggiamento abbiamo sbagliato. Siamo rimasti a metà strada e sono emerse le loro qualità, si poteva giocare con qualsiasi modulo ma il risultato non sarebbe cambiato. Spero sia una fase di transizione, l'aspetto misterioso è come una squadra vada a lottare per un risultato in amichevole mentre poi risulta apatica in campionato. Qual è la caratteristica di questa squadra? Io ho delle caratteristiche ben definite e mi conoscono da 15 anni in tutta Europa, se questa squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha chiamato. È difficile che io possa cambiare"