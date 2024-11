Il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, in un'intervista rilasciata a The Athletics, ha detto di puntare a vincere la classifica dei cannonieri in questa stagione.

La sfida con Retegui

"Perché no? - sono le sue parole - È qualcosa da cui traggo motivazione. È uno dei miei obiettivi. Mi piacciono le sfide…e quella tra me e Retegui è fantastica perché è bello avere competizione. Se non hai nessuno che ti spinge, non sei così motivato".

“La Juventus mi ha insegnato la disciplina”

Kean ha anche toccato l'argomento delle sue esperienze passate: "La Juventus mi ha insegnato molta disciplina. Mi hanno preso dal nulla. Ero un ragazzino di strada e mi hanno insegnato molto. Ho lasciato casa presto e loro erano più di una famiglia per me. Mi hanno buttato in prima squadra a 16 anni ed è stato un sogno".

E a Parigi…

Da Torino a Parigi (PSG): "Si può solo imparare stando accanto a campioni come Mbappé e Neymar. Anche se non vuoi imparare, basta guardarli per farlo. Anche se dovessi pensare: "Non c'è niente che io possa togliere loro". Li guardi e vedi cose che non sono normali e poi dici tra te e te: "Voglio provare". Sono stato davvero fortunato a giocare con loro e mi hanno insegnato molto".