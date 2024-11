Kean: "Sono cambiate tante cose da quando sono arrivato alla Fiorentina. I tifosi viola ti danno calore assoluto e io non mi pongo limiti"

Il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, ha rilasciato un'intervista a The Athletic nel corso della quale ha parlato di come la sua vita abbia preso un'altra piega a Firenze.

“Tante cose sono cambiate qui”

“Sono cambiate tante cose da quando sono arrivato qui - ha detto - Le prospettive che ho. Firenze, come città, crede in me e questo mi ha dato quel qualcosa in più per migliorare e fare bene. Ho guardato alcuni video di Batistuta e Toni quando ho firmato per i viola. Firenze è sempre stata una grande città di calcio e questo significa molto per me. I tifosi ti prendono davvero a cuore. Ci tengono alla maglia. Ti danno calore assoluto”.

“Non mi pongo limiti”

E poi: "Quest'anno per me è molto importante dimostrare il mio valore…Voglio solo scendere in campo, segnare gol e quello che verrà, verrà. Non mi pongo limiti".