Una scelta fatta direttamente da Commisso: il numero uno viola segue il solco del passato

Da ieri la Fiorentina non ha più mancanze nella sua struttura dirigenziale. Questo perché il club viola ha deciso di promuovere Roberto Goretti al ruolo di direttore sportivo.

Una scelta fatta da Commisso

Il Corriere Fiorentino scrive stamani che questa è una scelta fatta in prima persona da Rocco Commisso e s’inserisce alla perfezione nel solco delle scelte del passato. Nel tentativo di dare continuità al lavoro dell’attuale gruppo dirigenziale il proprietario americano ha optato di nuovo per una promozione interna, come del resto era avvenuto all’indomani della scomparsa di Joe Barone quando furono ampliate le responsabilità di Alessandro Ferrari e Daniele Pradè.

Niente contatti con l'esterno

Per quanto riguarda il ruolo di diesse non sono state contattate figure esterne, dallo svincolato Cristiano Giuntoli a quel Paolo Maldini che tanti avrebbero visto bene in viola.