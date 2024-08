De Santis a FN: "Se Valentini non arriva in questa sessione di mercato, la Fiorentina potrebbe tentare un colpo last minute in difesa"

La situazione legata a Nicolas Valentini porta con sé tutta una serie di ragionamenti anche tecnici, che probabilmente la Fiorentina sta facendo in questi giorni di avvicinamento all'inizio di campionato e Conference League. L'agente FIFA Lorenzo De Santis ha commentato a Fiorentinanews.com lo scenario ad oggi più probabile: “Valentini è fermo da tempo e, se lo rimanesse ancora fino a gennaio, sarebbe difficile per lui riprendere subito confidenza con il campo”.

Le soluzioni di Palladino

Palladino, nel frattempo, ha studiato soluzioni alternative: “Sono curioso di vedere che tipo di formazione proporrà il mister - ha aggiunto De Santis - dato che a Monza giocava con la difesa a tre ma non disdegnava di passare a una linea a quattro. Utilizzare Biraghi, Dodò o Kayode come braccetti è una soluzione dettata dalle esigenze del momento, visto che ad oggi ci sono soltanto tre centrali più Comuzzo”.

Un innesto last minute in difesa?

De Santis, infine, non ha escluso un'ulteriore possibilità: “Qualora Valentini non dovesse arrivare in questa finestra di mercato, negli ultimi giorni la Fiorentina potrebbe prendere un altro difensore centrale per integrare il reparto”.