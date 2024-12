Non si ferma mai la marcia dell'Atalanta che torna in vetta alla classifica vincendo l'undicesima gara di fila: stavolta a cedere è stato l'Empoli di D'Aversa, battuto per 3-2 proprio in extremis.

Tabellino aperto dagli azzurri, in vantaggio dopo 11 minuti con una bella girata di Colombo. Ribaltamento atalantino con i soliti De Ketelaere e Lookman, proprio sul finire della prima frazione. A metà ripresa rigore per l'Empoli ed Esposito impatta sul 2-2, pregustando un'altra sfangata simile a quella del Franchi. Ma proprio all'88' De Ketelaere trova una giocata fenomenale e con il mancino batte Vasquez per il 3-2 finale. Atalanta che così torna in vetta e scava un gap di 9 punti con la Fiorentina, impegnata domani.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 40, Napoli 38, Inter *34, Lazio 34, Fiorentina *31, Juventus 28, Bologna* 28, Milan * 26, Udinese 20, Empoli 19, Torino 19, Roma 19, Genoa 16, Lecce 16, Parma 15, Verona 15, Como 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

* = una partita da recuperare