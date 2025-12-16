Il Museo Fiorentina: "La lunga storia viola merita rispetto. Firenze sa ripagare con la giusta moneta chi tenta di ingannarla"

Il Museo Fiorentina si è espresso sulla propria pagina Facebook, con un messaggio tanto accorato quanto intenso in un momento drammatico della storia viola, con la squadra ultima e a secco di vittorie in campionato.

‘Firenze ha la memoria lunga, mai si piegherà all’arroganza del potere'

"Non è solo un colore...Il nostro viola è l'espressione di compattezza e unione di una città che nella sua lunga storia si è divisa continuamente...

Non è solo un simbolo...

Il nostro Giglio, rosso come il sangue versato da chi ha combattuto per questa città, sul fondo bianco che rappresenta la purezza dei nostri ideali, è la nostra Bandiera, unica e riconoscibile, che esprime la forza e l'orgoglio di un popolo che non si è mai piegato all'arroganza del potere... ne mai si piegherà...

Firenze ha la memoria lunga...ricorda tutto e sa ripagare con la giusta moneta chi tenta di ingannarla...

La Storia della squadra che rappresenta Firenze appartiene a tutti noi, noi che eravamo qui prima, noi che saremo qui dopo...

La nostra STORIA merita rispetto... da parte di tutti...

Oggi come ieri...Avanti FIRENZE!".