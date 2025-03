Nonostante la sconfitta dell'Italia Kean esce promosso dalla sfida di San Siro: "Si sbatte e lotta, ora è un giocatore maturo"

Nonostante la sconfitta subita in rimonta dalla Germania, l'attaccante viola Moise Kean ha messo in campo una prestazione più che sufficiente. Il bomber della nazionale e della Fiorentina, ha detta anche del CT Luciano Spalletti, si è dimostrato fondamentale come riferimento offensivo e per uscire dal pressing dei tedeschi.

Gli editoriali e le pagelle pubblicate oggi sui principali giornali sportivi e siti specializzati sono concordi nell'assegnare a Kean una piena sufficienza; i voti ballano fra il 6 e il 6,5. In generale l'attaccante viola viene elogiato per l'impegno in campo, definendo la sua partita una “prestazione intensa e dedita allo sbattimento”. “Giocatore maturo ed evoluto” afferma EuroSport, sul quale la nazionale italiana può fare sicuro affidamento. Qualche “tirata d'orecchio” per le due (difficili) occasioni da gol avute, nelle quali avrebbe potuto fare qualcosa in più.