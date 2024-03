La Roma vince e allunga ancora, lo Scudetto è a un passo. Domani chance importante per approfittare del turno di riposo delle bianconere

Tutto facile per la Roma Femminile, che si impone 3-0 contro il Sassuolo, che una settimana fa aveva battuto 1-0 la Fiorentina, nel match valido per la poule scudetto di Serie A. Doppietta di Giugliano e sigillo finale dell'ex viola Giacinti, le giallorosse sono ormai ad un passo dalla conquista del titolo: +10 sulla Juventus seconda in classifica e +5 sulla Fiorentina.

La classifica della zona alta

POULE SCUDETTO – seconda giornata

Classifica: Roma 54*, Juventus 44, Fiorentina 39, Sassuolo 29, Inter 27. * una gara in meno

Domani appuntamento importante al Viola Park

Domani alle ore 15:00 Fiorentina-Inter allo stadio Curva Fiesole del Viola Park (diretta televisiva in chiaro su Rai Sport). FiorentinaNews.com vi terrà aggiornati sul match, anche nel post gara.