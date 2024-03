"La Fiorentina ha perso una figura strategica, ma reagirà alla grande a questa tragedia. Non è esclusa dalla corsa all'Europa"

Sono giorni difficilissimi in casa Fiorentina, dopo la scomparsa del direttore generale Joe Barone. A tal proposito, l'ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni ipotizza la reazione della squadra viola al momento complicato, a Tuttomercatoweb.com: “La Viola ha perso una figura strategica, che difficilmente potrà essere sostituita. Ma sono certo che reagirà alla grande alla tragedia. Può esserci una reazione come quella dopo la scomparsa di Astori, non escludo la Fiorentina dalla corsa all'Europa”.

Sulla classifica: “In realtà non sottovaluterei nessuno, in quelle posizioni di classifica. Mancano ancora tanti scontri diretti e le coppe. Vediamo se Lazio e Napoli ne approfitteranno”.