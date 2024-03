Lucchesi: "Pradè è un uomo di calcio prestato all'azienda, il contrario di Barone. Punterei tutto su di lui e su Burdisso"

L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ormai le società di calcio sono vere e proprie aziende, e in questo senso ciò che faceva Barone era molto importante. La sua era una gestione ”padronale", di una persona che faceva capo veramente a tutto. Magari un metodo un po' antico, visto che oggi giorno ci sono delle nuove figure ognuna delle quali si occupa di qualcosa in particolare".

“Punterei tutto su Pradè e Burdisso”

Lucchesi ha poi parlato di Pradè: "Abbiamo avuto molte esperienze insieme. E' un uomo di calcio prestato all'azienda, cioè il contrario di Barone. Daniele è una persona preparata, io punterei tutto su di lui e su Burdisso. Per il futuro non so, o Commisso trova un'altra figura centrale oppure crea un sistema a castello. In ogni caso ricordiamoci che Firenze è una piazza difficile, lo stesso Barone aveva avuto problemi a entrare in sintonia con la gente”.