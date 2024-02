Le Nazionali giovanili azzurre fanno il pieno di viola: c'è Harder con l'Under 19 e quanta Fiorentina in U18! La panoramica completa

Sono state diramate le convocazioni delle Nazionali Under per diverse amichevoli che andranno in scena nel mese di febbraio. Tanti i giocatori della Fiorentina chiamati dalle rispettive squadre. Ecco una panoramica generale:

Under 19: c'è Harder

Mercoledì 14 febbraio (ore 14.30, diretta streaming sul sito FIGC), la Nazionale Under 19 farà le prove generali affrontando in amichevole i pari età dell’Austria. Tra i convocati di mister Corradi per la Fiorentina è presente Jonas Harder, alla sua seconda chiamata con la rappresentativa.

Under 18: quanti viola convocati!

La Nazionale Under 18 torna in campo mercoledì 14 febbraio, ore 14.30, al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia: gli Azzurrini affronteranno in amichevole la Slovacchia nel secondo impegno del 2024. Per il match, il CT Franceschini ha chiamato per la Fiorentina: Niccolò Fortini, Eddy Nda Konan Kouadio, Lapo Deli, Riccardo Braschi e Maat Daniel Caprini.

Under 17: ecco Atzeni e Maiorana

La Nazionale azzurra U17 scenderà in campo contro i pari categoria della Francia in una doppia amichevole in programma martedì 13 (ore 14.30, diretta streaming sul sito FIGC) e giovedì 15 febbraio (ore 11) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Convocati da mister Favo della Fiorentina Davide Atzeni e Stefano Maiorana.