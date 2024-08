Andrea Ritorni è da sempre al fianco di Michael Kayode. Oltre ad essere uno dei suoi procuratori, è anche un consigliere per il difensore della Fiorentina.

“E' in grande forma fisica e mentale - ha detto Ritorni su Kayode a Radio Sportiva - ha tutto per poter fare una grande stagione. Senza dubbio sarà seguito da Spalletti e dal suo staff”.

“Grande sintonia con Dodô”

Intanto Palladino, forse più per necessità che per convinzione, lo sta provando anche come terzo centrale difensivo: "Michael può fare l'esterno, ma anche il terzo in retroguardia - continua Ritorni - nel calcio moderno devi essere duttile. Con Dodô ha grande sintonia in campo. Il nuovo ruolo gli si addice molto".

“Lucchesi da grandi palcoscenici”

Nel frattempo Lorenzo Lucchesi, altro suo assistito, ha lasciato i viola per andare al Venezia: "E' un ragazzo di grande prospettiva, un giocatore che sta maturando molto di anno in anno. Ha fatto una grande stagione l'anno scorso a Terni e aveva anche altre squadre di B interessate a lui, ma ha chiesto fortemente di giocare in Serie A ed è andato a Venezia in prestito secco. Piano, piano troverà il suo spazio e giocherà presto in grandi palcoscenici".