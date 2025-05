La scena di Edoardo Bove sotto la Curva Sud romanista dopo Roma-Fiorentina ha fatto il giro del mondo, con le lacrime del numero 4 viola sotto i suoi ex tifosi che hanno commosso tutti. Anche Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore DAZN, non ha trattenuto le lacrime commentando la scena. Queste le sue parole:

“Personalmente mi tocca perché credo che quelle lacrime siano per quello che lui sta vivendo. Roma è casa sua e rientrare in quello stadio che ti aveva fatto “ce l’ho fatta” senza sapere se potrai tornare a giocare a calcio è dura. L’abbraccio che lui riceve dall’Olimpico e dai compagni è il non mollare. Quando arrivi a quell’età e ti si spegne quella luce lì ti crolla il mondo addosso. Io queste lacrime le capisco all’interno di quello che l’Olimpico rappresenta per Edoardo e per una famiglia semplice, di quartiere, che aveva visto coronare il sogno del figlio”.