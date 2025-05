La Fiorentina giocherà l'ultima partita interna della stagione, quella contro il Bologna, in programma domenica 18 maggio, con la prima maglia che indosserà la prossima stagione.

Avevamo già scritto sul fatto che il club ha deciso di lanciarla in anticipo rispetto all'inizio dell'annata 2025/26, ora però possiamo dare qualche anticipazione in merito.

Richiamo agli anni Novanta

Sarà viola ma con dei tocchi di bianco e ci sarà un richiamo forte agli anni Novanta, alle stagioni in cui Batistuta imperversava sui campi italiani e europei. Chi ha avuto modo di vederla in anteprima è rimasto colpito in maniera molto positiva.

Ultimo anno per Kappa

Anche questa sarà firmata da Kappa, ma siamo all'ultimo anno di contratto prima di una svolta, ovvero il ritorno alla spagnola Joma che dovrebbe divenire realtà a partire dalla stagione 2026/27.