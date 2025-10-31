Dalla suggestione Fiorentina al Como, Baturina non si è ancora imposto. Jakirovic: "Serie A roba seria, ma è un gran giocatore"

Accostato alla Fiorentina ormai più di un anno fa, nella scorsa sessione di calciomercato invernale (con un ultimo tentativo a gennaio), il talento croato Martin Baturina ha preso un'altra strada. Si è accasato al Como, dove fatica a trovare continuità e minutaggio, inevitabilmente alle spalle di un Nico Paz stratosferico.

Come va Baturina al Como? “Numero dieci fortissimo, ma deve adattarsi”

Di Baturina ha parlato l'ex tecnico della Dinamo Zagabria, Sergej Jakirovic, a Tuttomercatoweb.com: “Martin è un grande giocatore, un vero numero dieci che fa la differenza in campo. Certo, la Serie A è un campionato serio e credo che il suo pensiero più grande ora sia l'adattamento, è normale”.

“Migliorerà con Fabregas”

“Credo anche che con più minutaggio quell'adattamento necessario richiederebbe meno tempo, ma d'altra parte bisogna lottare e lavorare sodo per sfruttare ogni minuto in campo. Credo che migliorerà sotto la guida di Fabregas, che ha dimostrato un grande potenziale come allenatore”.