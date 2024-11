Donis: "Questa vittoria rimarrà nella storia dell'APOEL. Aver vinto contro la Fiorentina vuol dire aver fatto una grandissima prestazione"

E' stato Anastasios Donis ad aprire le marcature per l'Apoel Nicosia in occasione della partita poi vinta per 2-1 contro la Fiorentina. Nel post partita, il giocatore ha parlato così: "È una vittoria molto importante contro un grande avversario. Abbiamo creato occasioni, segnato due gol e dato il massimo. Ottenere tre punti contro la Fiorentina significa che abbiamo fatto una grande prestazione".

E ancora: "È stata sicuramente la migliore prestazione perché stavamo giocando contro un grande avversario. Questa vittoria passerà alla storia. Tutti i ragazzi hanno dato qualcosa in più. Ci restano tre partite e se giochiamo come oggi abbiamo buone possibilità di passare il turno".