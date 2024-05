Paredes non perde l'occasione e infierisce contro Ranieri: "Stai zitto"

Non si erano lasciati bene Luca Ranieri e Leandro Paredes in una delle ultime sfide tra Fiorentina e Roma. Il difensore viola aveva definito “miracolato” l'argentino in campo, scatenando la sua ira e quella dei tifosi romanisti. Roba da campo, chiaramente.

Il centrocampista giallorosso non ha però scordato l'affronto e ieri sera, dopo l'errore del difensore viola che è costato il gol decisivo alla Fiorentina, ha commentato con un emoji piuttosto chiara un post di una fanpage giallorossa sull'episodio: faccina con il dito davanti alla bocca, “stai zitto”. Insomma, a Paredes non è andata proprio giù.